Завершается укладка асфальта на улице Ерошенко

16 декабря 2019     19
Завершается укладка асфальта на улице Ерошенко

Рабочие готовятся асфальтировать последний участок. Сейчас они приступили к устройству тротуаров, начинается установка ограждения. Оно будет таким же что на улице Советской.

Позже появятся дорожные знаки и разметка. Ещё в ноябре рабочие столкнулись с проблемой неучтённых тепловых сетей, а также ливневого коллектора. Он оказался сдвинут относительно схемы. На минувшей неделе на графике отразилось ещё одно происшествие.

«Произошёл прорыв бытовой ливневой канализации, что затянуло опять же сроки на три дня. Но, хотелось бы сказать, что «Водоканал» в этом смысле сработал достаточно быстро, оперативно. У нас достаточно нормальные взаимоотношения. В трёхдневный срок прорывы были ликвидированы. Вчера отмывали дорогу, завтра будем продолжать устройство покрытия», – рассказал заместитель начальника управления дорожного хозяйства департамента транспорта Севастополя Анатолий Грищук.

Новый срок сдачи улицы Ерошенко – конец декабря. До нового года также завершатся работы на улице Капитанской. Первый слой асфальта уложен, рабочие занимаются тротуарной плиткой и приводят в порядок газон. Свежая разметка появилась на спуске Котовского, а также на привокзальной площади напротив здания вокзала. Также её начали наносить на улице Советской.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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