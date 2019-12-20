Завершены работы в сквере на улице Павла Корчагина

Сквер 60-летия СССР откроют на следующей неделе. Об этом заявили в департаменте городского хозяйства. А сегодня представители правительства региона оценили итоги благоустройства сквера на улице Павла Корчагина. К прогулке присоединились жители окрестных домов. Их мнения насчёт обновления разделились.

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Новым скамейкам ещё предстоит пройти проверку на прочность, но Лариса Хорькова уверена: долго они не простоят. Вандалы выкопают и высаженные деревья, переживает женщина. И добавляет: надежды жителей района на тенистый сквер не оправдались.

«Мы хотели здесь видеть акацию, павловнию, какие-то раскидистые ивы, которые три у нас здесь были, их уничтожили. Что мы получили? Мы получили выжженую пустыню: кусты уничтожены, деревья вырублены, детская площадка находится на солнцепёке», – рассказывает жительница улицы Корчагина Лариса Хорькова.

Однако мнения горожан разделились.

«Когда зацветут вьющиеся деревья, они все обовьют вот эти хоры, это будет такая красота, каждая бабушка принесёт сюда цветочек, как в парк, и будет всё прекрасно. Здесь так было некрасиво, а сейчас это просто счастье», – считает другая жительница улица Корчагина Ирина Кулигина.

Руководитель департамента городского хозяйства добавляет: деревья срублены не были, только старые ветки и кустарники.

«Есть разные мнения, кто-то доволен, кто-то нет. Но мы обращаемся к гражданам, чтобы они со своими домовыми комитетами, ТОСами, если им необходимо и хочется развивать дальше зелёные насаждения, они могут проводить субботники, совместно с муниципальными округами, самостоятельно, с управляющими компаниями, досаживать. При этом уведомлять парки и скверы о том, что здесь высажены деревья, чтобы мы их в дальнейшем содержали надлежащим образом», – поясняет и.о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

Общая площадь парка – больше гектара. Около трети площади – это пешеходные дорожки. Ещё здесь появились скамейки, урны, современное освещение, остановка и парковка. Хотя в проекте был ещё один объект, но жители района сделали выбор в пользу тихого отдыха.

«Предусмотрено было в сквере амфитеатр и сцена, но по обращению граждан её исключили. Дополнительно было высажено на эти места 280 зелёных насаждений», – отмечает начальник отдела контроля и капитального строительства ГБУ «Парки и скверы» Сергей Волков.

Сквер стал логичным продолжением Динопарка: по сути, единой зоной отдыха. Обслуживать его будет предприятие «Парки и скверы»: ухаживать за новыми и уже существующими растениями. Для этого, в том числе, обустроили систему автоматического полива. А ещё специалисты учреждения готовы предоставить саженцы и присоединиться к субботнику, если горожане захотят его провести.

Вероника Андреева, Сергей Буторин

Источник: Вести.Севастополь