Завершен первый этап работ по строительству новой ветлечебницы

На улице Могилевской завершена кладка фундамента под здание ветеринарной клиники. Ход строительных работ сегодня проверил руководитель департамента капитального строительства Илларион Гапицонов.

Это будет первая государственная лечебница для домашних животных в городе.

Клиника разместится в трёхэтажном здании площадью больше тысячи квадратных метров. Она рассчитана на 70 посещений в день. Специалисты должны оказывать как лечебно-профилактические, так и хирургические услуги, проводить вакцинацию, иммунизацию животных и консультации. Для этого больницу оснастят всем необходимым оборудованием. Завершить строительство планируется в декабре следующего года.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь