Завершен ремонт сквера Ленинского Комсомола

26 декабря 2019     12
Завершен ремонт сквера Ленинского Комсомола

Результатом работы после сегодняшнего осмотра общественного пространства недоволен остался заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

«Не самый лучший сквер из тех, что мы сегодня сделали. Но в первую очередь, это недочеты проекта. Мне не очень нравится сама плитка. Хотя, лучше чем было, конечно, это точно, 100%», – подытожил выезд в сквер вице-губернатор Севастополя.

 По проекту в сквере должна была появиться парковая мебель, освещение, планировалось заменить покрытие пешеходных зон, а в целях безопасности у склона установить ограждение. Все заявленные в проекте работы – выполнены. Однако часть из них сделана некачественно, а часть элементов благоустройства проектом не была предусмотрена. Малые архитектурные формы обещают привезти в ближайшие два дня. А на детских площадках обещают сделать прорезиненное покрытие. Все недочеты должны устранить до середины февраля.

Всего в этом году отремонтировано 16 скверов, а в следующем планируется 18. Среди них детский парк имени Марии Байды, центральный сквер поселка Первомайка, скверы на улице Колобова и у культурного комплекса “Корабел”.

Анастасия Репикова

Источник: Вести.Севастополь

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