Завершен ремонт сквера Ленинского Комсомола

Результатом работы после сегодняшнего осмотра общественного пространства недоволен остался заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

«Не самый лучший сквер из тех, что мы сегодня сделали. Но в первую очередь, это недочеты проекта. Мне не очень нравится сама плитка. Хотя, лучше чем было, конечно, это точно, 100%», – подытожил выезд в сквер вице-губернатор Севастополя.

По проекту в сквере должна была появиться парковая мебель, освещение, планировалось заменить покрытие пешеходных зон, а в целях безопасности у склона установить ограждение. Все заявленные в проекте работы – выполнены. Однако часть из них сделана некачественно, а часть элементов благоустройства проектом не была предусмотрена. Малые архитектурные формы обещают привезти в ближайшие два дня. А на детских площадках обещают сделать прорезиненное покрытие. Все недочеты должны устранить до середины февраля.

Всего в этом году отремонтировано 16 скверов, а в следующем планируется 18. Среди них детский парк имени Марии Байды, центральный сквер поселка Первомайка, скверы на улице Колобова и у культурного комплекса “Корабел”.

Анастасия Репикова

Источник: Вести.Севастополь