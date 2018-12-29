Завершен ремонт торпедного катера «Комсомолец» на Сапун-горе

Государственный музей героической обороны и освобождения Севастополя в рамках подготовки к празднованию 75-летия освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, которое будет отмечаться в мае 2019 года, проводит работу по реставрации музейных предметов, находящихся в постоянной открытой экспозиции на Мемориальном комплексе «Сапун-гора». Представленная боевая техника создает у посетителей ощущение личной причастности к событиям обороны Севастополя 1941—1942 гг. и освобождения города в 1944 г., знакомит с героическими страницами военной истории нашей Родины.

28 декабря 2018 года завершена реставрация и покраска торпедного катера проекта 123 «К» («Комсомолец»). Он поступил в Музей в качестве музейного экспоната в 1960-х годах от 1-го Краснознамённого дивизиона 1-й Севастопольской ордена Нахимова бригады торпедных катеров Черноморского флота. С тех пор торпедный катер является одной из достопримечательностей Мемориального комплекса «Сапун-гора.



Немного истории

В 1939 году группа конструкторов судостроительного завода №194 имени Андре Марти (Ленинград) получила задание на проектировку и постройку для Рабоче-Крестьянского Красного Флота нового торпедного катера, предназначавшегося для замены катеров типа Г-5. Возглавил группу главный конструктор завода П.И. Таптыгин. Новый торпедный катер получил заводской индекс – проект 123. Торпедный катер «Комсомолец» предназначался для торпедирования судов противника в стесненных прибрежных районах и для постановки дымовых завес. Головной корабль был спущен на воду 16 мая 1940 года и после прохождения испытаний 12 марта 1941 года зачислен в состав Черноморского флота. Торпедные катера «Комсомолец» применялись в боевых действиях на Черном море и на Балтике.

В 1950 году за модификацию «Комсомольцев» вновь взялась группа конструкторов при ЦКБ-19 под руководством В.М. Бурлакова. В новой модификации, получившей индекс 123 «К»,конструкция катера и вооружение подверглись изменениям. Строительство велось на заводе №831 в Феодосии. Головной катер вступил в строй в 1951 году.

Торпедный катер на Сапун-горе является образцом военно-морской техники 1940-1960-х г.г. XX столетия.

Своевременный ремонт и реставрация предметов открытой экспозиции Мемориального комплекса являются постоянной задачей коллектива Музея. Работа по реставрации легендарных образцов советского оружия периода Великой Отечественной войны продолжается.