Завершились игры 11 тура чемпионата Премьер-лиги КФС

Последней завершилась встреча молодёжненской «Крымтеплицы» с «Фаворит-ВД Кафа» Феодосия. Единственный гол в ворота феодосийцев забил Артур Новотрясов.

С таким же счётом бахчисарайский ПФК «Кызылташ» проиграл симферопольскому клубу «ТСК-Таврия». Керченский ФК «Океан» всухую победил ПФК «Инкомспорт» из Ялты 3:0.

У севастопольцев голы забили Редван Османов и Евгений Прокопенко. В «Евпатории» отличились Длявер Нуридинов и Юрий Максимов. Победу команде принёс Длявер Нуридинов, реализовавший пенальти.

ФК «Севастополь» на выезде в Евпатории проиграл со счётом 2:3.

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