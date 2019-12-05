Завершились испытания нового буксира «СБ-742»

На новом спасательно-буксирном судне «СБ-742» готовятся к поднятию Андреевского флага и включению в состав Черноморского флота – ходовые испытания завершены.

Судно приступит к выполнению задач в составе службы поисковых и аварийно-спасательных работ Новороссийской военной морской базы Черноморского флота. Его строили для буксировки и снятия с мели кораблей и судов. Также его экипаж тренируется тушить пожары на кораблях и береговых сооружениях, оказывать людям медицинскую помощь, выполнять водолазные работы на глубине до 60 м, собирать разлившиеся нефтепродукты. «СБ-742» также сможет поддерживать на плаву аварийные суда.

Испытания всех энергетических установок, станции живучести, навигационного оборудования и других систем прошли успешно – судно показало свою надежность.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото с сайта fleetphoto.ru

Источник: Вести.Севастополь