Завершились совместные учения Черноморского флота с ВМС Алжира

В западной части Средиземного моря отряд кораблей Черноморского флота: «Адмирал Макаров», «Василий Быков» и спасательное буксирное судно «СБ-739» – отработали совместные действия с военно-морскими силами Алжира.

Учения были направлены на обеспечение морской безопасности: экипажи выполняли досмотр гражданских судов, подозреваемых в пиратстве или незаконной экономической деятельности.

В порту Алжира российские моряки пополнили запасы воды и продовольствия, а также посетили исторические места этого государства. Также наши корабли смогли посетить и осмотреть алжирские моряки.

Служба информации “Вести – Севастополь“

Источник: Вести.Севастополь