Завершилось строительство второй очереди газопровода в поселке Полюшко

Михаил Тарасов сообщил, что до конца текущего года будут газифицированы село Андреевка и поселок Любимовка.

«На данный момент ведется комиссионная приемка газопровода, в том числе представителями Ростехнадзора. Затем объект передадут в эксплуатирующую организацию ГУП «Севастопольгаз» – для выполнения работ по газификации каждого дома», – сказал директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов.

В поселке Полюшко завершены работы по строительству второй очереди газопровода, сообщила пресс-служба правительства Севастополя в четверг. Строительство проводилось в рамках федеральной целевой программы.

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