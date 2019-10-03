Завершился капремонт детской стоматологии на улице Ленина

3 октября 2019     12
Завершился капремонт детской стоматологии на улице Ленина

«В следующем году поликлинике 50 лет. В медицинском учреждении проводились только текущие ремонты, капитального не было ни разу. За прошедшие полвека существенно обновилось оборудование, появились новые стоматологические установки с большой энергоемкостью», – рассказала главный врач поликлиники Татьяна Мочалова.

По её словам, старая проводка не выдерживала нагрузок. Ремонтные работы начались в июне и были выполнены в срок. У детской стоматологической поликлиники два отделения: на Ленина, 22 и на Павла Корчагина, 40. Филиал на улице Корчагина был отремонтирован в 2014 году.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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