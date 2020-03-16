Завершился окружной этап всероссийского конкурса педагогов

Педагоги севастопольского филиала Нахимовского училища вернулись с окружного этапа всероссийского конкурса «Учитель будущего».

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Педагог с 25-летним стажем Дмитрий Уруков рассказывает математические анекдоты не смеха ради, а для того, чтобы его ученики быстрее запомнили сложную тему урока. Цель оправдывает средства. Воспитанники севастопольского филиала Нахимовского училища признаются, что стали больше любить алгебру и геометрию, когда познакомились с Дмитрием Владимировичем.

«10 класс, физмат, а с Дмитрием Владимировичем всё очень легко даётся, и это очень классно», – говорит учащийся севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища Иван Дмитраченко. «У меня такого еще никогда не было, я очень доволен своим учителем. Его истории реально заинтересовывают», – рассказал учащийся севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища Дмитрий Василенко.

Теорема, доказанная жизнью: чтобы ученикам было интересно, они должны хорошо понимать абсолютно все пройденные темы, потому ежедневно с 15 до 16 часов педагоги кадетского училища принимают у себя в кабинетах желающих задать вопросы по теме пройденного с утра урока. Иногда на такие консультации приходит только один человек, иногда треть класса. Сотрудники училища убеждены, подобную практику хорошо было бы ввести и в общеобразовательных школах.

Ещё один преподаватель математики, который представил училище на всероссийском конкурсе – Елена Олькиницкая. Справиться с волнением на окружном этапе «Учителя будущего» ей помогло то, что несколько лет назад педагог уже участвовала в подобном конкурсе. Одним из заданий к нему стало проведение урока в незнакомом классе.

«Это был очень волнительный для меня момент, я пыталась детям привить навыки устного счёта, которые нам нужны в повседневной жизни постоянно, начиная от кассы, заканчивая сложными вычислениями. Одна из моих любимых фраз “Вокруг враги, а ты без калькулятора” сыграла здесь мне на пользу», – вспоминает преподаватель математики севастопольского филиала Нахимовского военно-морского училища Елена Олькиницкая.

А ещё на уроках математики нахимовцам рассказывают, как от угла совершения выстрела зависит траектория полета снаряда, и как разные виды математических функций можно применить в военном деле. Но не только учителя удивляют своих учеников творческой подачей материала, это процесс обоюдный.

Нахимовец, который выпустился в прошлом году, подарил учителю математики счёты с сушками вместо костяшек. Раз в четверть он заходит к педагогам в гости, а его подарок стал учебным пособием для младших классов.

Ну а в этом месяце главный подарок для педагогов – поездка в Ростов на «Учителя будущего». В программе: дебаты и кейс-игра на умение быстро отреагировать на школьную ситуацию. Окружные этапы проходят в разных регионах страны до 22 марта. В Южном федеральном округе соревнования завершились. И хотя севастопольское трио учителей в финал не вышло, они радуются за коллег – представлять полуостров на всероссийском уровне выпало команде «Артека».

Анна Шустер, Виталий Козловский, Андрей Асташев

Источник: Вести.Севастополь