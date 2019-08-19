Завершить ремонт коллектора в Голубой бухте не позволяет погода

Работы по ремонту разорванного глубоководного коллектора в Голубой бухте приостановлены до завтра. Сегодня на аппаратном совещании правительства и.о. заместителя губернатора города Владимир Базаров заявил, что волнение моря не позволяет завершить ремонт.

Прорыв коллектора образовался еще в 2003 году на расстоянии 750 метров на глубине 35 метров – тральщик тогда зацепил канализационную трубу, она разломилась, еще и произошло смещение оси.

“По глубоководному выпуску — нам пока погода не позволяет доделать работу. Погружение на такую глубину запрещено при шторме выше 2 баллов. Хомут готов. Завершим завтра — прогнозируют штиль”, — сообщил Базаров.

Планировалось, что работы завершатся 16 августа, но в пятницу погода как раз испортилась – поднялся ветер.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь