Завтра в Севастополе встретят главную икону ВМФ

20 сентября военнослужащие Черноморского флота смогут поклониться Главной иконе Военно-морского флота России «Святой апостол Андрей Первозванный», которую возят по флотам страны.

Торжественная встреча иконы пройдет во Владимирском соборе в Херсонесе. Там будут присутствовать командующий флотом вице-адмирал Игорь Осипов, врио губернатора Михаил Развожаев и председатель Заксобрания Владимир Немцев.

Поклониться иконе можно будет до 22 сентября, затем икону на борту фрегата «Адмирал Макаров» доставят в Грецию, а оттуда в сирийский порт Тартус. В Севастополь икона вернется в третьей декаде сентября.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь