Завтра решится вопрос с экстрадицей Славиша Карабашевича

Завтра, 10 сентября, Ленинский районный суд должен решить судьбу известного севастопольского ресторатора Славиша Карабашевича.

11 сентября истекут 40 дней, в течение которых российские власти должны получить подтверждение с сербской стороны о том, что там готовы принять Карабашевича.

Славиш сейчас находится в Симферопольском СИЗО. Ему было отказано в изменении меры пресечения на домашний арест, потому что сторона обвинения посчитала, что обвиняемый может попытаться скрыться. После этого ресторатор попросил политического убежища в России.

Сербия, гражданином которой является Карабашевич, в 2017 году объявила его в международный розыск. Суд города Пожаревац заочно признал Славиша Карабашевича виновным в совершении убийства во время вооруженного конфликта в Косово. Впервые его арестовали в 2002 году, и он провел в следственном изоляторе три года. Но суд не нашел доказательств его вины, и Славиша отпустили. В 2007 году повар эмигрировал на Украину, на родину своей второй супруги, а оттуда в Севастополь.

В 2017 году новый суд заочно приговорил Карабашевича к 9 годам заключения. 3 августа 2019 года ресторатора задержали в Севастополе.

Фото телеканала “Моя планета”

Источник: Вести.Севастополь