Задержана девушка, подозреваемая в краже имущества своей матери

В Балаклаве задержана 26-летняя девушка, подозреваемая в краже имущества у своей матери на сумму 78 тысяч рублей.

Жительница Балаклавы похитила из дома своей матери кухонную технику и мобильный телефон. Девушка проживала в одной квартире с пострадавшей, которая некоторое время отсутствовала. Похищенное она сдала в ломбард.

Полицейские установили, что злоумышленница ранее была судима за кражу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь