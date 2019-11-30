Задержанная за шпионаж россиянка оказалась служащей Черноморского флота

Ленинский районный суд избрал для задержанной меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Об этом рассказал депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик. Гражданка Российской Федерации собирала и передавала спецслужбам Украины секретную информацию, касающуюся военных объектов полуострова.

Женщина, задержанная в Севастополе по подозрению в сотрудничестве с украинской разведкой, – гражданская служащая Черноморского флота.

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