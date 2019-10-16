Задержан бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя

16 октября 2019     21
Задержан бывший директор департамента городского хозяйства Севастополя

Михаил Тарасов, отправленный в отставку с должности директора департамента городского хозяйства Севастополя, задержан в рамках уголовного дела. Эту информацию подтвердили наши источники в правоохранительных органах.

Но по какому именно уголовному делу задержан Тарасов, где это произошло и какие обвинения ему предъявлены, пока не говорится. Предварительно Тарасов задержан на 72 часа. Его должны доставить в Ростов-на-Дону, где будут проведены следственные мероприятия.

На посту руководителя горхоза Михаил Тарасов проработал ровно два года. Он земляк бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В Ижевске Тарасов работал в коммерческих структурах, администрации города и госучреждениях, а в сентябре 2017 года по приглашению Овсянникова переехал в Севастополь.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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