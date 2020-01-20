Задержан бывший директор «Севтеплоэнерго»

Бывшего директора теплоснабжающей компании Севастополя ГУП “Севтеплоэнерго” задержали после проверки, проведенной контрольным управлением правительства города, сообщает ТАСС. Сейчас он дает показания правоохранительным органам.
Выявленные нарушения связаны с расходованием бюджетных средств.
Источник ТАСС сообщил, что 17 января, когда стали известны результаты проверки «Севтеплоэнерго», руководителю предприятия было предложено написать заявление об увольнении, и он это сделал.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь