Задержан бывший директор «Севтеплоэнерго»

Источник ТАСС сообщил, что 17 января, когда стали известны результаты проверки «Севтеплоэнерго», руководителю предприятия было предложено написать заявление об увольнении, и он это сделал.

Бывшего директора теплоснабжающей компании Севастополя ГУП “Севтеплоэнерго” задержали после проверки, проведенной контрольным управлением правительства города, сообщает ТАСС . Сейчас он дает показания правоохранительным органам.

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