Задержан водитель, насмерть сбивший 11-летнюю девочку в Джанкое

Около 19:00 18 декабря на зебре водитель автомобиля ВАЗ насмерть сбил ребёнка и скрылся, бросив машину.

«Сотрудниками МВД по Республике Крым задержан предполагаемый водитель автомобиля ВАЗ, который совершил наезд на переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу 11-летнюю девочку», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДТП произошло в Джанкое на улице Крупской. Полицейские нашли и задержали подозреваемого около двух часов ночи 19 декабря в одном из частных домов города.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь