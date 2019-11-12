Задержан водитель, по вине которого погибла 2-летняя девочка

12 ноября 2019     18
Задержан водитель, по вине которого погибла 2-летняя девочка

Во время совершения ДТП мужчина был пьян.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Ястребцы Джанскойского района, подозреваемого в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и городу Севастополю.

Установлено, что 11 ноября мужчина, вместе с приятелем и знакомой употреблял алкоголь дома, в селе Ястребцы. После, компания поехала на поле за картошкой. На обратном пути, двигаясь по грунтовой дороге Яркое – Ястребцы, водитель превысил скорость и автомобиль перевернулся. В результате, сидевшая на руках у знакомой 2-летняя девочка вылетел из машины и получила травмы, несовместимые с жизнью. Взрослые сбежали с места происшествия.

Полицейские установили местонахождение водителя и задержали его. Ведётся следствие, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ по Крыму и городу Севастополю

Источник: Вести.Севастополь

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