Задержан глава департамента архитектуры Севастополя Александр Моложавенко

17 октября 2019     11
Задержан глава департамента архитектуры Севастополя Александр Моложавенко

Сегодня в три часа ночи был задержан и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. В его рабочем кабинете прошел обыск. В отношении главы департамента возбуждено уголовное дело по статье служебный подлог, сообщает РИА Новости Крым. 

В должности главы департамента Моложавенко работает три года. До этого он был главным архитектором Волгограда, председателем Союза архитекторов Волгоградской области.

Накануне сотрудники ФСБ задержали еще одного бывшего севастопольского чиновника – главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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