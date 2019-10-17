Задержан глава департамента архитектуры Севастополя Александр Моложавенко

Сегодня в три часа ночи был задержан и. о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко. В его рабочем кабинете прошел обыск. В отношении главы департамента возбуждено уголовное дело по статье служебный подлог, сообщает РИА Новости Крым.
В должности главы департамента Моложавенко работает три года. До этого он был главным архитектором Волгограда, председателем Союза архитекторов Волгоградской области.
Накануне сотрудники ФСБ задержали еще одного бывшего севастопольского чиновника – главу департамента городского хозяйства Михаила Тарасова.
Служба информации “Вести – Севастополь“
Источник: Вести.Севастополь