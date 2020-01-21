Задержан крымчанин, из ревности убивший соперника в Новый год

В Красноперекопске 60-летний местный житель во время застолья в ночь с 31 декабря на 1 января пять раз ударил приятеля ножом.

Следователи установили, что в одном из домов по улице Таврической между двумя мужчинами произошёл конфликт на почве ревности, в ходе которого хозяин дома нанёс пять ножевых ранений гостю. Пострадавший скончался на месте. Утром мужчина завернул тело в ковёр, а после закопал в огороде. Напуганная подруга убитого только 20 января проговорилась о случившемся знакомому, который передал информацию полиции.

Подозреваемый задержан. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь