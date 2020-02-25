Задержан мужчина, подозреваемый в краже денег у пенсионерки

25 февраля 2020     20
Задержан мужчина, подозреваемый в краже денег у пенсионерки

Неоднократно судимый 22-летний житель Севастополя подозревается в краже денег из квартиры пожилой женщины.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника, обокравшего 59-летнюю пенсионерку. Задержанный проник в жилище женщины, путем подбора ключа и украл восемь тысяч рублей. Мужчина признал свою и вину и признался сотрудникам полиции, что похищенные деньги потратил на алкоголь.

Как выяснилось, молодой человек был ранее неоднократно судим за кражи, мошенничество и разбой.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье кража, сообщает пресс-служба УМВД города Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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