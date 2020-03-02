Задержан севастополец, подозреваемый в краже денег у пожилого мужчины

В Севастополе задержан мужчина, подозреваемый в краже 55 тысяч рублей у посетителя магазина.

Севастопольские полицейские установили личность подозреваемого в похищении денег у пожилого человека. Мужчина заметил, что у 58-летний гражданина, расплачивающегося за покупки в одном из магазинов города, имеется в наличие крупная сумма денег. Покупатель был нетрезв, и похититель решил воспользоваться ситуацией.

На улице злоумышленник завязал с ним разговор и незаметно похитил из кармана его куртки 55000 рублей, а затем скрылся. Украденные деньги подозреваемый потратил, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

За кражу в отношении задержанного 29-летнего севастопольца возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь