Задержан 28-летний севастополец, подозреваемый в двух кражах

26 января 2020     6
Задержан 28-летний севастополец, подозреваемый в двух кражах

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в двух кражах, совершенных прошлым летом.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД по городу, первую кражу молодой человек совершил на пляже. Он захватил с собой оставленный без присмотра рюкзак, в котором находились золотое кольцо и нательный крестик на цепочке общей стоимостью 33000 рублей.

А во втором случае злоумышленник проник в садовый домик. Оттуда он унес ноутбук и квадрокоптер стоимостью 35000 рублей. Всё украденное имущество он сбыл в ломбард и комиссионный магазин.

Когда молодого человека задержали сотрудники УМВД, стало известно, что он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. Сейчас полицейские проверяют, мог ли он быть причастен ещё к двум ранее совершённым хищениям.

Служба информации «Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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