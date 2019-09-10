Заключено мировое соглашение по реконструкции Матросского бульвара

10 сентября 2019     18
Заключено мировое соглашение по реконструкции Матросского бульвара

21-ый Арбитражный апелляционный суд сегодня поддержал предложение о заключении мирового соглашения между правительством Севастополя и фондом «35-ая береговая батарея» по реконструкции Матросского бульвара.

Работы на объекте могут начать сразу после снятия обеспечительных мер. Но сначала туда нужно вернуть строительную технику и покосить траву – за время разбирательств Матросский бульвар зарос бурьяном.

Договор между заказчиком и исполнителем продолжит действовать, его условия актуализируют. По этому договору, до 14 июня 2022 года фонд «35-ая береговая батарея» должен привести бульвар в порядок.

Работы на объекте были остановлены в декабре 2018-го, после того, как правительство города подало в суд на заказчика работ. Бывший губернатор города Дмитрий Овсянников тогда публично заявил, что работы ведутся незаконно, а строители, вопреки договоренностям, снесли объекты представляющие историческую ценность, например, летний кинотеатр, открытый после окончания войны. После нескольких заседаний суд предложил сторонам пойти на мировую.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото проекта реконструкции бульвара с сайта бессмертныйполк-севастополь.рф

Источник: Вести.Севастополь

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