Законопроект об отзыве губернатора депутаты Заксобрания приняли в I чтении

Такой документ есть во многих регионах страны, но еще ни разу его не применяли на практике. Какие нормы содержит севастопольский закон?

Вопрос об отзыве губернатора будут решать на общегородском голосовании. Такую норму содержит новый для города законопроект. Центральная избирательная комиссия подтвердила: в документе нет нарушений федерального законодательства. И вот основания для отзыва:

«Первое – нарушение губернатором города Севастополя федерального законодательства и/или законодательства города Севастополя, факт совершения которого установлен Севастопольским городским судом. Пункт второй – неоднократное, грубое, без уважительных причин неисполнение губернатором города Севастополя своих обязанностей, установленное Севастопольским городским судом».-объясняет депутат Вячеслав Горелов.

В качестве истца могут выступать политические партии, другие общественные объединения или группа, в составе которой не меньше ста севастопольцев. Инициаторы отзыва должны собрать подписи горожан – не менее четверти от всего населения региона. И лишь затем может быть назначено общегородское голосование. Во втором чтении депутаты рассмотрят законопроект после 11 июня – это срок внесения поправок.

Законодательное собрание одобрило и несколько социальных законопроектов в двух чтениях. Так, теперь реабилитированные жертвы политических репрессий, в том числе, принудительно выселенные из мест постоянного жительства, имеют право получить землю в собственность бесплатно. Региональный закон о “недропользовании” синхронизировали с федеральным. Документ упрощает добычу полезных ископаемых, если цель – ремонт и строительство дорог, а еще касается оформления участков под скважины.

«В 2015 году у нас была острая проблема, связанная с тем, что наши садоводы переоформляли договора водопользования, – напомнил Горелов, – и вот сейчас появляется соответствующая норма в нашем законе, что облегчает деятельность садоводческих кооперативов».

Депутаты окончательно утвердили и законопроект о продлении так называемой “дачной амнистии”. Теперь у севастопольцев есть еще четыре года на переоформление садовых участков.

Депутаты Заксобрания Севастополя также проголосовали за дату выборов в парламент. Новый депутатский корпус горожане выберут в единый день голосования – 8 сентября.

Вероника Андреева, Екатерина Малунова

Источник: Вести Севастополя