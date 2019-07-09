Законопроект о гербе и флаге вновь отклонён

Вопрос прозвучал вновь на сегодняшнем заседании Законодательного собрания региона. Аналогичный документ рассматривали почти год назад и тогда тоже не удалось найти компромисс.

Сегодня звучали похожие аргументы: нынешний герб не соответствует правилам геральдики. Но в то же время символ с памятником затопленным кораблям и звездой героя понятен горожанам и любим. Представители правительства отмечают, что за год депутаты не выдвинули альтернативных законопроектов или инициатив по проведению общегородского референдума. В то же время и геральдическая комиссия при губернаторе, созданная в июле прошлого года, также не приняла никаких решений по вопросу городских символов. Большинство депутатов сегодня воздержались от голосования по вопросу, против не выступил никто. Это значит, что герб и флаг, созданные в советские годы, продолжают оставаться официальными символами города. Это регламентирует соответствующий указ губернатора и постановление городского совета Севастополя от 2000-го года, которое имеет юридическую силу согласно 6 федеральному конституционному закону.

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Источник: Вести.Севастополь