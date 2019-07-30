Закон о региональном маткапитале приняли в Севастополе

30 июля 2019     13
Закон о региональном маткапитале приняли в Севастополе

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя сегодня приняли закон о региональном материнском капитале в размере 100 тысяч рублей.

«Материнский капитал предоставляется на второго ребенка при условии его рождения с 1 января 2019 года и обращения за ним не ранее чем до достижения ребенком 1 года с учетом критерия нуждаемости. Критерий нуждаемости установлен такой же, как мы установили с вами на 3-го и последующих – на 2,5 размера величины прожиточного минимума на душу населения», – сказал Станислав Борисенко, исполняющий обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

Сейчас это 27 тысяч рублей. Это максимальная сумма дохода на одного члена семьи, которая может претендовать на получение регионального маткапитала в 100 тысяч рублей. Выплата будет индексироваться ежегодно.

Еще один критерий – проживание в Севастополе не менее года. На эти цели в 2020 – 2021 годах предусмотрено почти 200 миллионов рублей.

Фото: ntv.ru

Источник: Вести.Севастополь

Сейчас читают:

«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали
«Заминировавших» кортеж Путина россиян оштрафовали

В Екатеринбурге оштрафовали двух местных жителей, подложивших муляж взрывного устройства на пути следования кортежа президента РФ Владимира Путина. Об этом …


Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера
Генконсульство РФ направило ноту в МИД Украины из-за ареста танкера

Генеральное консульство России в Одессе во вторник, 30 июля, направило в МИД Украины ноту с просьбой прояснить ситуацию вокруг задержанного …


Закон о региональном маткапитале приняли в Севастополе
Закон о региональном маткапитале приняли в Севастополе

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя сегодня приняли закон о региональном материнском капитале в размере 100 тысяч рублей. «Материнский капитал предоставляется на …


В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе ограничат движение
В день фестиваля «ZB Fest» в Севастополе ограничат движение

В связи с проведением музыкального фестиваля «Золотая Балка ZBFEST» 3 августа в Севастополе ограничат движение транспорта. C 11:00 временно прекратиться движение …


10 самых успешных российских звезд до 40 лет по версии Forbes
10 самых успешных российских звезд до 40 лет по версии Forbes

Forbes составил ежегодный рейтинг самых успешных молодых знаменитостей России. Мы представляем первую десятку. 1. Хабиб Нурмагомедов После 11 боев в UFC, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты