Закон о региональном маткапитале приняли в Севастополе

Депутаты Законодательного Собрания Севастополя сегодня приняли закон о региональном материнском капитале в размере 100 тысяч рублей.

«Материнский капитал предоставляется на второго ребенка при условии его рождения с 1 января 2019 года и обращения за ним не ранее чем до достижения ребенком 1 года с учетом критерия нуждаемости. Критерий нуждаемости установлен такой же, как мы установили с вами на 3-го и последующих – на 2,5 размера величины прожиточного минимума на душу населения», – сказал Станислав Борисенко, исполняющий обязанности директора департамента труда и социальной защиты населения Севастополя.

Сейчас это 27 тысяч рублей. Это максимальная сумма дохода на одного члена семьи, которая может претендовать на получение регионального маткапитала в 100 тысяч рублей. Выплата будет индексироваться ежегодно.

Еще один критерий – проживание в Севастополе не менее года. На эти цели в 2020 – 2021 годах предусмотрено почти 200 миллионов рублей.

Фото: ntv.ru

Источник: Вести.Севастополь