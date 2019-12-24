Заксобрание Севастополя и Госсовет Крыма договорились о сотрудничестве

24 декабря 2019     23
Заксобрание Севастополя и Госсовет Крыма договорились о сотрудничестве

Законодательное собрание Севастополя и Государственный Совет Республики Крым заключили соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания документа прошла в парламенте города-героя. Как отметили председатели Госсовета и Законодательного собрания, соглашение – ещё один этап развития отношений двух субъектов.

Депутаты планируют выносить на федеральный уровень совместные законодательные инициативы для развития полуострова, обмениваться опытом законотворчества, а ещё синхронизировать некоторые нормативные акты в разных сферах: налогообложении, туризме, сельском хозяйстве, транспорте.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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