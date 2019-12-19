Заксобрание Севастополя предложит Госдуме запретить снюс

19 декабря 2019     8
Заксобрание Севастополя предложит Госдуме запретить снюс

Депутаты Законодательного собрания Севастополя обратятся к своим коллегам из Государственной Думы с инициативой об ограничении продаж никотиновых смесей.

Как остановить волну распространения снюсов, которая дошла и до нашего города, обсудили на круглом столе. На нём собрались представители общественных организаций, городских департаменов, сотрудники правоохранительных органов, медики.

Сейчас продажа табачных изделий несовершеннолетним запрещена законодательно, однако, на никотиновые смеси закон не распространяется. Снюсы находятся в свободной продаже. Врачи говорят о колоссальном вреде для здоровья детей и подростков. Один леденец содержит столько же никотина, сколько и пачка сигарет, а в некоторых случаях – и две. А ещё около 30 канцерогенов, вызывающих онкологические заболевания.

«Законодательно будет подготовлено обращение в Государственную Думу. Чтобы законопроект, который уже был внесён 2 декабря, законопроект, который действительно ограничивает всё, что связано с продажей никотиносодержащей продукции, был принят в ближайшие сроки, как можно быстрее. Я выхожу с предложением, чтобы торговые сети и предприниматели Севастополя изъяли из своей продажи никотиновые смеси и снюсы», – рассказала депутат законодательного собрания Севастополя Татьяна Лобач.

На время подготовки законодательной базы принято решение усилить профилактическую работу в школах, проводить встречи с учениками и их родителями, подготовить антирекламу для социальных сетей. На следующей неделе проблему обсудят и на заседании антинаркотической комиссии при губернаторе Севастополя.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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