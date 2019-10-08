Заместители губернатора Севастополя избавились от приставки и.о.

8 октября 2019     12
Заместители губернатора Севастополя избавились от приставки и.о.

В своих должностях утверждены Денис Солодовников, Владимир Базаров, Александр Кулагин, Мария Литовко, Светлана Пирогова, Алексей Парикин и Ольга Тимофеева. Решение принято депутатами Законодательного собрания города.

Сегодня они провели внеплановое заседание, которое длилось почти 6 часов. Утверждение заместителей губернатора – это обязательная процедура. Представляя свою команду, Михаил Развожаев отметил, что подбирал людей по принципу профессионализма, и рассчитывает, что все поставленные им задачи будут выполнены.

«Любому руководителю нужны люди. Это мой личный выбор, и я несу ответственность за каждого члена своей команды. Перед вами отвечать буду я за их работу», – заявил врио губернатора в самом начале встречи.

У губернатора Севастополя будет семь заместителей. Каждому из них была предоставлена возможность выступить перед депутатами. Чиновники рассказали о планах тех ведомств, которые они курируют, ответили на вопросы.

Дениса Солодовникова Михаил Развожаев планирует назначить первым заместителем губернатора, но официально такой должности в правительстве города нет. Чтобы она появилась, нужно внести изменения в Устав Севастополя. Законопроект с поправками в Заксобрание еще не внесен, и Солодовникова сегодня утвердили просто заместителем губернатора. Он рассказал о решениях, которые помогут вовремя осваивать средства по федеральной целевой программе. 

«Нужно создать единую службу заказчика, сейчас у нас их три в правительстве: по ФЦП, капстрой, городское хозяйство и транспорт. Будем создавать единую дирекцию, – сообщил Денис Солодовников. – Также начнется создание единого исполнителя, государственного предприятия фактически, строительного треста – Севастопольстройпроект».

«Если говорить про водоотведение, первый вопрос, который возникает – это КОС “Южные”. Сегодня у нас два аукциона не состоялись, но мы провели большую работу по поиску подрядчиков, – доложил Владимир Базаров. – 95% встреч провели у Михаила Владимировича, у губернатора, и, соответственно, у нас сегодня есть понимание, что существуют компании, которые готовы эти работы выполнить, которые имеют определенный опыт, определенные ресурсы и, самое главное, желание».

Служба информации “Вести – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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