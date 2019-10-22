Замминистра обороны проинспектировал военный городок в бухте Казачья

22 октября 2019     22
Замминистра обороны проинспектировал военный городок в бухте Казачья

Заместитель главы военного ведомства Дмитрий Булгаков во вторник, 22 октября, проверил ход благоустройства городков отдельных бригад морской пехоты и береговой охраны.

В рамках работ в бухте Казачья и селе Перевальное были отремонтированы казармы, клуб, благоустроена придомовая территория, сообщает РИА Новости.

«Меня интересуют все вопросы, связанные с подготовкой воинских частей Крыма к зимнему периоду. В частности, подготовка вооружения и техники, арсеналов, баз, казарменно-жилищного фонда, объектов социальной инфраструктуры», – заявил Дмитрий Булгаков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото: mil.ru

Источник: Вести.Севастополь

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