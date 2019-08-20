Замок «Ласточкино гнездо» закрыт на реконструкцию

В замке начинается масштабная реконструкция, и его закрыли для посещения. При этом пройти на территорию и подойти к зданию можно.

«В связи с передачей дворца-замка Ласточкино Гнездо заказчику от Министерства культуры Республики Крым под реконструкцию Замок закрыт для посещения. Доступ на территорию дворца-замка Ласточкино Гнездо, и к зданию дворца-замка Ласточкино Гнездо открыт, свободен», – такое объявление размещено на сайте замка.

Два года назад геологи провели исследование скалы Аврора, на которой стоит замок, и сделали заключение, что она находится в удовлетворительном состоянии. Но капитальный ремонт замка не проводился с 1970 года.

Строителям предстоит сделать усиление скального основания, фундаментной плиты, плиты пола первого этажа, плит перекрытия и балкона. Также в проект реконструкции закладывается реставрация террасы.

Кроме этого нужно будет отремонтировать кровлю, потолки, лестницы, заменить системы электроснабжения и освещения, видеонаблюдения и архитектурной подсветки здания и скалы.

После масштабной реконструкции Ласточкино гнездо будет открыто для всех желающих – внутри власти Крыма планируют разместить выставочный центр.

Служба информации “Вести – Севастополь”

Источник: Вести.Севастополь