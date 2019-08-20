Замок «Ласточкино гнездо» закрыт на реконструкцию

20 августа 2019     17
Замок «Ласточкино гнездо» закрыт на реконструкцию

В замке начинается масштабная реконструкция, и его закрыли для посещения. При этом пройти на территорию и подойти к зданию можно.

«В связи с передачей дворца-замка Ласточкино Гнездо заказчику от Министерства культуры Республики Крым под реконструкцию Замок закрыт для посещения. Доступ на территорию дворца-замка Ласточкино Гнездо, и к зданию дворца-замка Ласточкино Гнездо открыт, свободен», – такое объявление размещено на сайте замка.

Два года назад геологи провели исследование скалы Аврора, на которой стоит замок, и сделали заключение, что она находится в удовлетворительном состоянии. Но капитальный ремонт замка не проводился с 1970 года.

Строителям предстоит сделать усиление скального основания, фундаментной плиты, плиты пола первого этажа, плит перекрытия и балкона. Также в проект реконструкции закладывается реставрация террасы.

Кроме этого нужно будет отремонтировать кровлю, потолки, лестницы, заменить системы электроснабжения и освещения, видеонаблюдения и архитектурной подсветки здания и скалы.

После масштабной реконструкции Ласточкино гнездо будет открыто для всех желающих – внутри власти Крыма планируют разместить выставочный центр.

Служба информации “Вести – Севастополь” 

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Еще две мониторинговые станции перестали работать после аварии у Северодвинска
Еще две мониторинговые станции перестали работать после аварии у Северодвинска

Стало известно еще о двух мониторинговых станциях по установлению уровня радиации, которые перестали передавать данные после произошедшего 8 августа под …


Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге
Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге

Участие частных компаний в видеофиксации нарушений правил дорожного движения снижает уровень аварийности. С таким утверждением выступили в Минэкономразвития. В ведомстве …


Где в Севастополе отключат свет 20 августа
Где в Севастополе отключат свет 20 августа

В связи с профилактическим ремонтом воздушной линии 6кВ, с 8 до 17 часов без света останутся 7-й км Балаклавского шоссе …


Севастопольский торговец наркотиками получил восемь лет
Севастопольский торговец наркотиками получил восемь лет

Балаклавский районный суд вынес приговор 22-летнему севастопольцу, признав его виновным в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как …


В Киеве в конфликте со стрельбой пострадали три человека
В Киеве в конфликте со стрельбой пострадали три человека

09:27 В управлении Национальной полиции Украины сообщили, что в Киеве в результате инцидента с применением травматического и холодного оружия пострадали трое …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты