Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились

8 февраля 2020     12
Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились

Наполнение водохранилищ, обеспечивающих водой Симферополь, продолжается, сообщили в Совете министров Крыма. Выпавшие осадки на несколько процентов увеличили объем воды.

По состоянию на утро субботы, Симферопольское водохранилище заполнено на 34% от полного проектного объема (12,1 млн кубометров), Партизанское – на 35,2% (11,980 млн кубометров), Аянское водохранилище – на 42% (1,605 млн кубометров). Больше всего за последние три дня наполнилось именно Аянское водохранилище – на 0,363 млн кубометров воды до 1,605 млн.

Также в Симферополе сейчас проводятся работы по обследованию и ревизии трубопровода, идущего от водохранилища в город. Привлечены специалисты из Алушты, Белогорска и города Саки.

Что происходит сейчас с Чернореченским водохранилищем, откуда берет воду Севастополь, смотрите в воскресенье 9 февраля в 8:00 утра в программе «Вести Севастополь. События недели» на телеканале Россия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

Поделиться:

Сейчас читают:

Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище
Россиянин изнасиловал 16-летнюю студентку на кладбище

В Тамбовской области 35-летний местный житель изнасиловал 16-летнюю студентку колледжа на кладбище. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета …


В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане
В Киргизии госпитализировали 10 пострадавших при драке в Казахстане

12:28 В киргизскую больницу обратились 17 казахстанцев и один гражданин Киргизии, пострадавшие в результате массовой драки в Кордайском районе Казахстана. …


За ночь в пункты обогрева в Севастополе обратились 16 человек
За ночь в пункты обогрева в Севастополе обратились 16 человек

Сегодня, 8 февраля, в Севастополе столбик термометра опустился ниже нуля. Днем в разных районах города обещают -2, ночью – до …


Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились
Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились

Наполнение водохранилищ, обеспечивающих водой Симферополь, продолжается, сообщили в Совете министров Крыма. Выпавшие осадки на несколько процентов увеличили объем воды. По …


Родственники пассажиров украинского самолета потребовали от руководства Ирана компенсацию в 1 млрд долларов
Родственники пассажиров украинского самолета потребовали от руководства Ирана компенсацию в 1 млрд долларов

Канадские юристы подали групповой иск против властей Ирана в связи со сбитым 8 января самолетом украинской компании МАУ.Канада потребовала у …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты