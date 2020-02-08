Запасы воды в водохранилищах Крыма увеличились

Наполнение водохранилищ, обеспечивающих водой Симферополь, продолжается, сообщили в Совете министров Крыма. Выпавшие осадки на несколько процентов увеличили объем воды.

По состоянию на утро субботы, Симферопольское водохранилище заполнено на 34% от полного проектного объема (12,1 млн кубометров), Партизанское – на 35,2% (11,980 млн кубометров), Аянское водохранилище – на 42% (1,605 млн кубометров). Больше всего за последние три дня наполнилось именно Аянское водохранилище – на 0,363 млн кубометров воды до 1,605 млн.

Также в Симферополе сейчас проводятся работы по обследованию и ревизии трубопровода, идущего от водохранилища в город. Привлечены специалисты из Алушты, Белогорска и города Саки.

Что происходит сейчас с Чернореченским водохранилищем, откуда берет воду Севастополь, смотрите в воскресенье 9 февраля в 8:00 утра в программе «Вести Севастополь. События недели» на телеканале Россия.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь