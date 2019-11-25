Запашный может выступить посредником в переговорах владельца «Тайгана» с властями

25 ноября 2019     14
Запашный может выступить посредником в переговорах владельца «Тайгана» с властями

Эдгард Запашный по телефону поговорил о судьбе парка с главой Крыма Сергеем Аксёновым.

Артист на своей странице в социальной сети написал, что обсудил ситуацию вокруг парка львов «Тайган» с главой республики и предложил свою помощь в качестве посредника в переговорах.

«Сергей Валерьевич подтвердил, что у Республики нет плана по уничтожению парка», – отметил Запашный.

Но, по его словам, у контролирующих органов есть «определённое количество вопросов» к собственнику парка львов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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