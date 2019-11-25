Запашный может выступить посредником в переговорах владельца «Тайгана» с властями

Эдгард Запашный по телефону поговорил о судьбе парка с главой Крыма Сергеем Аксёновым.
Артист на своей странице в социальной сети написал, что обсудил ситуацию вокруг парка львов «Тайган» с главой республики и предложил свою помощь в качестве посредника в переговорах.
«Сергей Валерьевич подтвердил, что у Республики нет плана по уничтожению парка», – отметил Запашный.
Но, по его словам, у контролирующих органов есть «определённое количество вопросов» к собственнику парка львов.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Источник: Вести.Севастополь