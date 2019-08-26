Заседание по делу о скифском золоте состоится до конца 2019 года

Новое заседание апелляционного суда Амстердама в рамках процесса о скифском золоте, которое было вывезено из Крыма, планируется провести до конца текущего года. Окончательное решение могут вынести уже в конце 2019 – начале 2020 года. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов информационному агентству ТАСС.

В середине июля апелляционный суд Амстердама дал два месяца сторонам процесса на сбор документов правах собственности. В настоящее время передача ценностей приостановлена, экспонаты хранятся в музее у Музея Алларда Пирсона.

«Еще одно заседание, насколько нам известно, планировалось провести до конца этого года. Окончательное решение суд может принять, как мы ожидаем, или в конце этого или в начале следующего года», – сказал Мурадов.

Скифское золото – коллекция древних артефактов крымских музеев, которая была вывезены на выставку в Голландию в 2014 году. После воссоединения Крыма с Россией свои права на экспонаты заявили как музеи Крыма, так и Украина. В связи с этим процедура передачи ценностей была приостановлена и решается через суд.

Источник: Вести.Севастополь