Засекречено дело служащей ЧФ подозреваемой в шпионаже

Информация по делу о шпионаже гражданской служащей Черноморского флота, задержанной накануне в Севастополе, засекречена.

«Засекречены материалы», – приводит ТАСС слова источника близкого к силовым структурам.

В правоохранительных органах агентству подтвердили, что часть документов по делу о шпионаже в пользу министерства обороны Украины, находится в закрытом доступе.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о задержании в Севастополе гражданки России, подозреваемой в государственной измене. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ с максимальной санкцией 20 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь