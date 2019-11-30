Засекречено дело служащей ЧФ подозреваемой в шпионаже

30 ноября 2019     33
Засекречено дело служащей ЧФ подозреваемой в шпионаже

Информация по делу о шпионаже гражданской служащей Черноморского флота, задержанной накануне в Севастополе, засекречена.

«Засекречены материалы», – приводит ТАСС слова источника близкого к силовым структурам.

В правоохранительных органах агентству подтвердили, что часть документов по делу о шпионаже в пользу министерства обороны Украины, находится в закрытом доступе.

В пятницу, 29 ноября, стало известно о задержании в Севастополе гражданки России, подозреваемой в государственной измене. Возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ с максимальной санкцией 20 лет лишения свободы.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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