Засор ливневки на Молодых строителей будет устранен

18 февраля 2020     18
Засор ливневки на Молодых строителей будет устранен

Жители дома №10 на улице Молодых строителей не могут решить давнюю проблему. Ливневая канализация, которая находится поблизости, не справляется.

В итоге, вся вода после дождей стекает в подвал многоквартирного дома. За помощью жители дома обратились к председателю Законодательного собрания города. На встречу также приехали представители Водоканала, департамента городского хозяйства и управляющей компании.

«Договорились, что водоканал за неделю прочистит этот коллектор и поймет в чем проблема. Если сможет устранить эту проблему. Возможно, где-то в ответвлении этого коллектора засоренность. Постарается прочистить. Параллельно управление городского хозяйства через две недели, предоставит проект решения в своей части», – сообщил председатель Законодательного собрания города Владимир Немцев.

Возможно, для решения проблемы сделают отдельный водовод для ливневых стоков.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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