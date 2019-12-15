Затонувшая в Севастополе списанная подлодка всплыла на поверхность

В Севастополе в ночь с 14 на 15 декабря затонул списанный плавдок со списанной подводной лодкой.

«Затонул списанный плавдок. В нём находилась списанная подводная лодка. Структурам Черноморского флота эти объекты на данный момент не принадлежали», – сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что ЧП произошло в ночь на воскресенье в Южной бухте Севастополя. Данных о пострадавших нет.

Скорее всего речь идёт о плавучем доке ПД–16 и подводной лодке Б–380. Подлодка всплыла на поверхность.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь