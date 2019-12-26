Затонувший в Севастополе плавдок поднимут до лета

26 декабря 2019     17
Затонувший в Севастополе плавдок поднимут до лета

Ожидается, что работы по подъёму ПД-16 займут до полугода.

«В настоящее время один из научно-исследовательских институтов ВМФ делает план судоподъёма. Практические работы могут занять до шести месяцев», – приводит ТАСС слова источника в силовом ведомстве.

В ночь с 14 на 15 декабря, списанный плавдок затонул вместе с находившейся в нём списанной подводной лодкой Б-380. Подлодка всплыла сама и была отбуксирована на утилизацию.

Большой плавучий док ПД-16 был заложен в мае 1938 года на Николаевском судостроительном заводе и спущен на воду в ноябре 1939 года. Продолжается достройка. С началом Великой Отечественной войны работы ускорены и в июле 1941 года плавдок принят в состав ВМФ.

В сентябре 1945 года ПД-16 пришёл в Севастополь. Был раскреплён в Южной бухте у причала №69, где находился до затопления.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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