Затягивание судебного решения по «скифскому золоту» не пугает музеи Крыма

Хранители культурного наследия полуострова – музеи Крыма и Севастополя – на уходящей неделе вздохнули с облегчением – апелляционный суд Амстердама принял решение не рассматривать древние артефакты из крымских музеев, попавших в Голландию на выставку “Золото скифов” в 2014 году в рамках «закона о наследии». Таким образом, было пересмотрено постановление 2016 года о возвращении золота Киеву. Эта резонансная культурная история длится уже пять лет, и все понимают, что как-то из этой ситуации выходить надо.

“Скифское золото” – сейчас у всех на устах, но название это уж очень условное. Ведь кроме золота сейчас в музее Алларада Пирсона и керамика, и бронза, и камни – в Бахчисарайском музее признаются: в коллекции – уникальные, единичные вещи.

«Среди них такие, например, уникальные китайские шкатулки, деревянные лаковые, они были найдены на Усть-Алминском некрополе и вызвали сенсацию – так далеко на западе их еще не находили», – рассказывает Григорий Трещило, хранитель музейный предметов Бахчисарайского музея – заповедника.

На западе теперь также “сережки ведьмы” с мужскими фигурками – колдунью со всеми ингредиентами для зелья нашли в Усть-Альминском некрополе, а также два всадника и “три футболиста” – изображения на древних камнях будто замерли в ожидании пенальти. Какой будет следующих удар с той стороны? А там пересмотрели свое же решение 2016-го – о возвращении золота Киеву, решив, что в таком особом случае “закон о наследии” просто не работает. Ведь соглашались передать на выставку более двух тысяч уникальных предметов четыре музея Крыма с тем условием, что возвращать коллекцию надо туда, где она была найдена.

«Представитель музеев Крыма, Севастополя, присутствовала при демонтаже этой выставки, поэтому насколько мы знаем, пока предметы находятся в Амстердаме, им ничего не угрожает. То есть там помещения с климат-контролем, под охраной, то есть с ними все в порядке», – говорит Оксана Алпашкина, хранитель фондов Бахчисарайского музея-заповедника.

Среди участников выставки в Нидерландах и Херсонес. В ответ на последние заявления аппеляционного суда пока хранит молчание – но все знают, что отсюда увезли и почетный декрет историка Сириска – 2ой половины третьего века до н.э. – первого нашего историка, которого херсонеситы за его работу украшали венками – читал он свои сочинения, как и Геродот – в театре. В этом же античном театре собиралось все музейное сообщество России, обсуждали и этот юридический казус, на который, кажется, несколько лет влияла и политика.

По словам директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, вопрос об экспонатах из крымских музеев находится целиком в юридической плоскости: «Мы сейчас за этим следим, но мы следим именно за работой юристов, особо не вмешиваясь с громкими заявлениями. Эта история очень прискорбна и очень многому нас учит – тому как нужно юридически защищать вещи, выезжающие из пределов страны».

Много говорят в эти дни об уникальности коллекции – собирали ее из нескольких некрополей Крыма. Единая и неделимая, она обладает большой научной ценностью, причем для всего мира.

«Эта коллекция не имеет цены. Таких споров ранее в мировой истории не было, и судьи сегодня своим решением как раз и подчеркнули – речь идет об уникальной коллекции и никакой аналогии быть не может», – говорит Александр Молохов, руководитель рабочей группы по международным правовым вопросам при президенте.

И если эта культура одна – то может быть действительно стоит пересмотреть взгляды на некоторые юридические вопросы. Помимо документов здесь хранят такие же важные подтверждения, что все предметы, задержанные в Амстердаме, из единого источника.

Комментируют эту ситуацию и сотрудники Неаполя Скифского – именно они много работали на Усть-Альминском некрополе и находили эти вещи.

«Позиция амстердамского суда представляется взвешенной, – считает Юрий Зайцев, директор музея-заповедника “Неаполь Скифский”, – в том смысле, что они выжидают дополнительные аргументы, но какие тут могут быть аргументы, и так все ясно! Но тут уже слово за юристами, за адвокатами. А так – хорошо, что это не уедет в Киев сейчас, и все-таки есть шанс, что коллекция вернется в Крым».

Сегодня в музеях Крыма не скрывают – таким решением апелляционного суда Амстердама довольны. У сторон есть еще два месяца, чтобы собрать все необходимые документы, а они здесь есть.

Ксения Егорова, Наталья Бабкевич

Источник: Вести.Севастополь