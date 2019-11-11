Затянувшийся ремонт ул. Советской «мозолит глаза» Михаилу Развожаеву

11 ноября 2019     6
Затянувшийся ремонт ул

Глава города Севастополя Михаил Развожаев в очередной раз остался недоволен ходом ремонтных работ на улице Советской.

По его словам, «фонари лежат в навал», спиленные деревья с улицы не убираются.  Свое неудовлетворение Развожаев  высказал курирующему этот объект и.о. директора департамента транспорта Евгению Исакову.

«Если за эту неделю на улице Советская ничего не произойдет, уже не по ответственному, а по Вам будут определенные выводы сделаны! Я просто уже устал повторять, что там надо динамику показывать другую, это просто объект, который глаза мозолит, и я понимаю, что примерно в таком же режиме у нас идет ремонт в других местах», – возмутил врио губернатора города.

Как сообщил Евгений Исаков, по контракту, работы на улице Советской должны были быть завершены месяц назад. Штрафные санкции к подрядчику применены.

«К таким подрядчикам на ранних этапах необходимо применять технологию расторжения контракта и внесение их в «черный список», чтобы мы в Севастополе их больше не наблюдали» – резюмировал Развожаев.

Вести ФМ – Севастополь

Источник: Вести.Севастополь

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