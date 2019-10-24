Зафиксировано 30 случаев провоза с Украины в Крым запрещенных лекарств

В этом году крымские пограничники пресекли больше тридцати попыток ввоза на территорию полуострова запрещенных в России украинских лекарственных препаратов. В ФСБ отмечают рост числа таких правонарушений.

Чаще всего жители соседнего государства везут с собой седативные препараты «Барбовал» и «Корвалтаб», содержащие фенобарбитал. А это вещество включено в российский перечень наркотических средств и их прекурсоров.

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю, один из последних случаев произошел на прошлой неделе в пункте пропуска «Джанкой». У гражданки России 1981 года рождения, въезжавшей в Крым, пограничники обнаружили упаковку с 100 таблетками «Корвалтаба».

На Украине эти лекарства находятся в свободном доступе, отпускаются без рецепта, и люди не понимают, что, привозя их в Россию, нарушают законодательство нашей страны.

Пограничное управление обращается к тем, кто планирует пересечение границы, отказаться от попыток провоза медицинских препаратов, содержащих запрещенные вещества, а также внимательно отнестись к просьбам знакомых и малознакомых лиц доставить из Украины посылки с лекарствами или биологически активными добавками.

Людям, принимающим данные препараты по назначению врача, при пересечении государственной границы необходимо иметь при себе справки о болезни и заверенный печатью рецепт.

Если сопровождающих документов не будет, на границе лекарства изымут, а на их владельца возбудят дело, по которому суд может назначить штраф в размере от тысячи до двух с половиной тысяч рублей.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото Погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю

Источник: Вести.Севастополь