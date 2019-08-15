Захар Прилепин приедет в Крым на форум "Таврида АРТ"

На книжный фестиваль Литфест, который пройдет с 23 по 25 августа в рамках фестиваля творческих сообществ «Таврида – АРТ» в Судаке, приглашены известные писатели: Захар Прилепин, Анна Матвеева, Александр Снегирев, Яна Вагнер, Григорий Служитель.

Все мероприятия разделены на площадки: #ЛитАктив, #ЛитКласс, #ЛитБлог и #ЛитКафе. Гостям фестиваля будут доступны книги для скачивания – для этого будет размещён стенд с QR-кодом электронной библиотеки. Также развернется книжная ярмарка с новинками современной литературы, сообщает Центр развития культурных инициатив.

Участниками Литфеста станут не только именитые литераторы, но и те, кто только пробует себя в этом жанре. Кроме творческих встреч с писателями, на фестивале запланированы мастер-классы, лекции, дискуссии, поэтические баттлы.

Литфест решено провести во имя популяризации чтения, тем более, что издатели сейчас делают ставку именно на книги, интересные молодежи.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь