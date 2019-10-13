Защитник «Инкомспорта» забил гол в свои ворота

13 октября 2019     23
Защитник «Инкомспорта» забил гол в свои ворота

Матч между ялтинским «Инкомспортом» и феодосийской командой «Фаворит ВД – Кафа» окончился с ничейным результатом. Команды встретились сегодня в рамках игр девятого тура чемпионата Премьер-лиги Крымского футбольного союза на поле спорткомплекса «Скиф».

Счет в игре открыл защитник «Инкомспорта» Илья Афонасенков, правда, гол он забил в собственные ворота, и его засчитали в пользу «Кафы». Во втором тайме Асан Муслимов усилил позицию феодосийцев: на 50-й минуте в воротах «Инкомспорта» оказался еще один мяч.

Ялтинцы пошли в атаку и уже через шесть минут счет был 2:1. На 82-ой минуте матча еще один гол феодосийцам забил Владислав Ковальчук. Игра окончилась со счетом 2:2.

В еще одном матче между симферопольской «ТСК-Таврия» и «Крымтеплицей» из Молодежного победу одержала «ТСК-Таврия». На 6-ой минуте матча единственный в этой игре гол забил Артур Айметдинов. Молодежненцам так и не удалось распечатать ворота соперников. Счет этой встречи 1:0.

Также сегодня вечером играют “Евпатория” с “Океаном” и “Севастополь” с “Кызылташем”. К этому часу матчи еще не завершились. 

Служба информации “Вести – Севастополь

Фото с сайта КФС

Источник: Вести.Севастополь

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