Защитница Севастополя, живущая в Лесосибирске, получит выплату из бюджета города-героя

5 декабря 2019     12
Защитница Севастополя, живущая в Лесосибирске, получит выплату из бюджета города-героя

Ещё одна участница обороны города, к 75-й годовщине освобождения Севастополя, получит денежную выплату из резервного фонда правительства города-героя.

Постановление об этом принято на заседании правительства под председательством Михаила Развожаева.

«Участники обороны и освобождения Севастополя, вне зависимости от того, в каком регионе они сейчас живут, в этом году получили выплаты по 10 тысяч рублей», – рассказал врио губернатора.

По его словам, в октябре 2019 года из Красноярского края поступила информация о том, что в Лесосибирске живёт участница обороны Севастополя Клавдия Судакова. Департамента труда и социальной защиты связался с краевыми властями и получил необходимую информацию для перечисления средств ветерану. Всего в текущем году поддержку получили 88 ветеранов, из них 21 севастополец.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь

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