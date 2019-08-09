Заявление Эрдогана по Крыму может сказаться на российско-турецких отношениях

Заявление президента Турции Реджепа Эрдогана на встрече с Владимиром Зеленским о том, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, идет в ущерб российско-турецким отношениям, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов.

“Было бы весьма прискорбно, если бы турецкие руководители не понимали, что они наносят ущерб отношениям с Россией, не признавая ее территориальную целостность, которая на сегодняшний день сформировалась в результате не передачи Крыма (не о территории речь идет), а в результате абсолютно легитимного и конституционного волеизъявления народа Крыма… Ставить под сомнение это волеизъявление ни господин Эрдоган, ни кто-либо еще в мире не может”, – заявил Мурадов в интервью РИА Новости.

Такие слова Эрдогана, считает крымский постпред, свидетельствуют о “непоследовательности турецкого руководства” и “носят конъюнктурный характер, рассчитанный на установление благоприятных отношений с новым президентом Украины”. При этом могут пострадать российско-турецкие отношения, которые на данном этапе можно назвать конструктивными.

Мурадов также отметил, что в своих высказываниях турецкий лидер акцентировал крымско-татарский фактор, “как бы пытаясь оставить за собой турецкую эгиду над крымскими татарами”.

“Мы неоднократно говорили о том, что крымско-татарский народ является народом Российской Федерации, именно Россия в соответствии со своим законодательством осуществляет взаимодействие с проживающими в различных странах мира соотечественниками разных национальностей, и, конечно же, их защиту. Поэтому турецкая сторона должна иметь в виду, что именно крымские татары Турции являются нашими в этом смысле подопечными, а не наш, российский, крымско-татарский народ является подопечным Турции”, — считает Георгий Мурадов.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото РИА Новости Крым

Источник: Вести.Севастополь