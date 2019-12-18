За ввоз запрещённых препаратов на крымчанина заведено уголовное дело

В ноябре 2019 года мужчина попытался провезти из Украины через пункт пропуска «Джанкой» упаковки с препаратами входящих в категорию сильнодействующих веществ. Таблетки нашла служебная собака, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Против жителя села Краснофлотское возбуждено уголовное дело первой части статьи 226.1 УК РФ, за контрабанду 600 таблеток анаболического стероидного препарата «Станозолол».

Госдума приняла в последнем чтении закон о виноградарстве и виноделии Госдума сегодня, 18 декабря, в третьем чтении приняла базовый закон для отрасли виноградарства и виноделия. Изменения Коснутся Севастополя и Крыма. …



За ввоз запрещённых препаратов на крымчанина заведено уголовное дело Против жителя села Краснофлотское возбуждено уголовное дело первой части статьи 226.1 УК РФ, за контрабанду 600 таблеток анаболического стероидного препарата …



Президент Хорватии выступила на фоне фотографии с Путиным @dimsmirnov175 / Twitter Президент Хорватии Колинда Грабар-Киторович в ходе предвыборной кампании выступила на фоне фотографии с президентом России Владимиром Путиным. …



В ходе пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер из Севастополя В ходе эвакуации рабочих во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» погиб офицер флота из Севастополя Виктор Измайлов. Об этом …

