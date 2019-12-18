За ввоз запрещённых препаратов на крымчанина заведено уголовное дело

18 декабря 2019     9
За ввоз запрещённых препаратов на крымчанина заведено уголовное дело

Против жителя села Краснофлотское возбуждено уголовное дело первой части статьи 226.1 УК РФ, за контрабанду 600 таблеток анаболического стероидного препарата «Станозолол».

В ноябре 2019 года мужчина попытался провезти из Украины через пункт пропуска «Джанкой» упаковки с препаратами входящих в категорию сильнодействующих веществ. Таблетки нашла служебная собака, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 

Источник: Вести.Севастополь

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