За ввоз запрещённых препаратов на крымчанина заведено уголовное дело

Против жителя села Краснофлотское возбуждено уголовное дело первой части статьи 226.1 УК РФ, за контрабанду 600 таблеток анаболического стероидного препарата «Станозолол».
В ноябре 2019 года мужчина попытался провезти из Украины через пункт пропуска «Джанкой» упаковки с препаратами входящих в категорию сильнодействующих веществ. Таблетки нашла служебная собака, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
Служба информации «Вести – Севастополь»
Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
Источник: Вести.Севастополь