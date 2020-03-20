За взятку инспектору ДПС крымчанин отправился под суд

Прокуратура Нахимовского района передала для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении жителя Симферополя, попытавшегося дать взятку сотруднику ГИБДД.

Водитель, нарушивший правила дорожного движения в Севастополе, желая скрыть происшествие, предложил остановившему его инспектору ДПС денежные средства в качестве взятки.

Однако полицейский отказался от денег и сообщил об инциденте в дежурную часть МВД.

За нарушения правил дорожного движения водитель автотранспортного средства привлечен к административной ответственности, а уголовное дело по статье за покушение на мелкое взяточничество будет рассматриваться в Нахимовском суде.

Служба информации «Вести – Севастополь»

Источник: Вести.Севастополь